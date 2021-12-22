ليبيا على صفيح ساخن.. دبلوماسية الوفاق ونذر حرب "التصحيح"

تشهد ليبيا تطورات متسارعة على أكثر من صعيد، فيما رصدت عملية انتشار عسكري غامضة ببعض مناطق العاصمة طرابلس، وفي منحنى آخر اجتمع ثلاثة من مرشحي الرئاسة في

حيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الجهود التي بذلت لإنهاء ما وصفه بـ “فتيل الأزمة والاحتقان”، في أول إشارة رسمية لما تشهده العاصمة طرابلس من تحركات عسكرية.

وكتب الدبيبة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: “لا للحرب، نعم للحياة، والأمن والاستقرار وحرمة الدماء خط أحمر‬”.

وفي تطور لافت، أعلنت مجموعة من القادة العسكريين التابعين لمدينة مصراتة بينهم صلاح بادي، وهي شخصية بارزة ومعروفة بتشددها، خوض ما وصف بـ “معركة التصحيح”، بهدف “إبعاد الأجسام المشبوهة”.

وأعلن هؤلاء في بيان بمقطع فيديو رفضهم إجراء الانتحابات الرئاسية، ودعوتهم فقط لانتخابات برلمانية “مشروطة ومستعجلة”، وذلك “لإخراج البلاد من هذا الانسداد السياسي”.

كما دعا هؤلاء المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى ما وصف بـ “التوقف عن المساهمة في تدمير ليبيا وعدم اختزال المشهد في مجرمين وأجسام احتكرت الشرعية بالباطل”.

وكانت العاصمة طرابلس قد شهدت انتشار عربات مدرعة في بعض المناطق رافقه سد بعض الشوارع بالسواتر الترابية وخاصة في ضواحي طرابلس الجنوبية، علاوة على إيقاف الدراسة بجامعة طرابلس بسبب “ظروف أمنية”، ودعوة الطلاب إلى مغادرة الحرم الجامعي، مع إيقاف حركة المواصلات العامة.

وفي الجانب السياسي، خاطب العضو في مجلس النواب الليبي عبد الهادي الصغير، رئيس لجنة متابعة الانتخابات، المستشار عقيلة صالح معلنا استحالة إجراء الانتخابات ومطالبا إياه بالعودة إلى ترؤس مجلس النواب.

اجتماع مرشحي الرئاسة

أكد عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، الثلاثاء، احترام إرادة الليبيين في اختيار من يمثلهم لقيادة البلاد خلال الفترة المقبلة

وأكد المرشحون، في مؤتمر صحفي في مدينة بنغازي، عقب اجتماعهم، أن الاجتماع جاء بدعوة من المرشح خليفة حفتر، توحيدا للجهود الوطنية للتعامل مع التحديات والمعطيات التي تمر بها ليبيا في هذا الأيام.

وصباح الثلاثاء عقد اجتماع هام بين عدد من مرشحي الرئاسة من كل المناطق، في بنغازي شرقي ليبيا، لبحث خطة ما بعد تأجيل الانتخابات.

وضم الاجتماع المرشحين، خليفة حفتر وأحمد معيتيق وفتحي باشاغا وعارف النايض وعبد المجيد سيف النصر والشريف الوافي، في حضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة.