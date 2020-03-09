ليبيا.. فرار نحو 200 من مرتزقة أردوغان إلى أوروبا

أفادت تقارير إعلامية بفرار نحو 200 مرتزق من ليبيا إلى أوروبا، بينما تواصل أنقرة بنقل مسلحين ومقاتلين.

ونقل المرصد السوري لحقوق للإنسان، الأحد، عن مصادر موثوقة أن نحو 40 من فصيل “الحمزات” وفصائل أخرى موالية لتركيا فروا إلى إيطاليا خلال الساعات الفائتة، ليرتفع تعداد المقاتلين السوريين الذين فروا من ليبيا إلى أوربا إلى نحو 200 شخص.

وأوضح المرصد أن دفعة جديدة من فصيل سوري تابع لأنقرة يدعى “لواء المعتصم” سيتم نقلها إلى ليبيا خلال الساعات القادمة، وذلك في إطار استمرار تركيا بعملية نقل المرتزقة إلى ليبيا.

وكان المرصد السوري وثق مزيداً من القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا بمعارك ليبيا، ليرتفع عدد القتلى إلى 117 مقاتل من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.

ووفقاً لمصادر المرصد، فإن القتلى سقطوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس بالإضافة لمحور مشروع الهضبة ومناطق أخرى في ليبيا، فيما يجري إسعاف الجرحى والقتلى إلى 3 نقاط طبية، تعرف باسم مصحة المشتل ومصحة قدور و ومصحة غوط الشعال.

ورصد المرصد السوري خلال الفترة السابقة ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلسحتى الآن إلى نحو 4750 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مجند.

ونوه المرصد إلى أنه مع ارتفاع أعداد المتطوعين وتخطيها للرقم المطلوب من قبل تركيا وهو”6000″ مرتزق إلا أن عمليات التجنيد لاتزال مستمرة سواء في عفرين بريف حلب أو مناطق “درع الفرات” ومنطقة شمال شرق سوريا.