الأثنين 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 6 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ليبيا: لن نعمل كحرس حدود لأوروبا والأمن مربوط بالسيطرة على الحدود

9 - مايو - 2021
علم ليبيا

علم ليبيا

A A A
طباعة المقال

أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، على ضرورة التزام ووفاء الدول الأوروبية بالاتفاقيات الموقعة مع ليبيا ، مشددة على أن الليبيين لن يعملوا كحرس لحدود أوروبا، ولا يمكن أن تكون ليبيا معبرا للمعاناة والاضطهاد ضد الأفارقة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارتها لمناطق الجنوب الليبي، أن بلادها لديها أرصدة مالية لدى تلك الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة تقارب النصف مليار دولار مخصصة لحماية الحدود.

وأكدت المنقوش ضرورة إبرام عقود المراقبة الإلكترونية والحماية المعلوماتية، مشيرة إلى أن أمن ليبيا واستقرارها، لا يكون إلا بإحكام السيطرة على الحدود وتأمينها.

وجددت المنقوش مطالبتها بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من كل ليبيا، مطالبة المجتمع الدولي ودول الجوار بالبدء بالعمل وفورا، وبالتعاون مع ليبيا، من خلال خطة زمنية ستضعها لجنة ”5+5“ بإشراف أممي لضمان الوصول لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة.

وكشفت خلال زيارتها بلدية القطرون ومعبر التوم الحدودي مع النيجر، أنها ستقوم خلال الفترة المقبلة ”بزيارات ثنائية لبلدان المنشأ للهجرة، وللبلدان التي يقع مواطنوها ضحية للاتجار، من أجل دعوتهم لتفاهمات ثنائية مع ليبيا؛ لإعادة مواطنيهم بكرامة وإنسانية“.

وقالت المنقوش إنها ”سترفع إلى مجلس النواب مشروع قانون يشدد العقوبات على المهربين والمتاجرين بالبشر، بحيث تصبح العقوبات نفسها رادعة لكل الأطراف المتداخلة في التهريب“.

    المزيد من أخبار العالم

    سيرغي لافروف
    الأجواء مغلقة.. إلغاء زيارة وزير الخارجية الروسي إلى صربيا
    ردا على تركيا.. فنلندا: لسنا ملاذا آمنا للإرهابيين
    جنود أوكران - رويترز
    الحرب طويلة الأمد.. كييف للغرب: نحتاج إلى دعم منتظم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عملات مشفرة
    انهيار وتبخّر المليارات.. توقعات خطرة بشأن سوق العملات المشفّرة
    كاريش
    دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!
    علي منذر زعيتر الملقب "ابو سلة"
    أعمال مخلة ومخدرات.. خفايا وأسرار تاجر الموت الهارب “أبو سلة”