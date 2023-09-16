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ليبيا.. مستشفيات درنة تفيض بالـ"جثث"

منذ 20 دقيقة
من درنة شرق ليبيا

من درنة شرق ليبيا

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بعد أن أدت الفيضانات والسيول إثر الإعصار دانيال الذي ضرب ليبيا منذ أيام عدّة، إلى طمر أحياء برمتها، لا سيما في درنة، يحاول السكان وعمال الإغاثة في المدينة الليبية التعامل مع آلاف الجثث التي أعادتها الأمواج لليابسة بعد أن دمرت الفيضانات المباني وجرفت الكثيرين إلى البحر.

“مستشفيات درنة في الشرق الليبي تفيض بالجثث” هكذا يلخص في المدينة الساحلية المنكوبة، التي أغرقت سيول الإعصار دانيال ثلثها، حاصدة آلاف القتلى.

فقد أكد مصادر العربية أن المستشفيات في درنة لم تعد تسع جثث الضحايا، وأضحت ملأى، لذا بدأت سيارات الإسعاف تنقل القتلى إلى مدن أخرى.

ويواجه سكان المدينة وفرق الإغاثة صعوبة كبيرة في التعامل مع آلاف الجثث التي أعادتها الأمواج لليابسة أو تتحلل تحت الأنقاض بعد أن دمرت الفيضانات المباني وألقت بالكثيرين في البحر.

في حين دعت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى أمس الجمعة 15\9\2023 السلطات إلى التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، قائلة إن هذا قد يتسبب في مشكلات نفسية طويلة الأمد للعائلات أو قد يحدث مخاطر صحية إذا كانت الجثث مدفونة بالقرب من المياه.

وجاء في تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من ألف شخص دفنوا بهذه الطريقة حتى الآن منذ أن تعرضت البلاد لأمطار غزيرة الأحد الفائت أدت إلى انهيار سدين في درنة.

فيما لقي الآلاف حتفهم وما زال آلاف آخرون في عداد المفقودين بسبب الكارثة.

وقال بلال سبلوح مدير الطب الشرعي لمنطقة أفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر في إفادة صحفية في جنيف “الجثث متناثرة في الشوارع، أو تعيدها الأمواج إلى الشاطئ، أو مدفونة تحت المباني المنهارة والأنقاض. في غضون ساعتين فقط أحصى أحد زملائي أكثر من
200 جثة على الشاطئ بالقرب من درنة‭‭”‬‬.

من جهته أكد إبراهيم العربي وزير الصحة في الحكومة الليبية التي مقرها طرابلس في غرب البلاد لرويترز إنه متأكد من أن المياه الجوفية لوثتها المياه الممزوجة بجثث البشر والحيوانات النافقة والقمامة والمواد الكيماوية.

وحث السكان على عدم الاقتراب من مياه الآبار في درنة.

يذكر أن السيول والفيضانات دمرت مساحات واسعة من مدينة درنة في شرق ليبيا عندما اجتاحت مجرى نهر يخلو عادة من الماء وأدت لانهيار سدين وأسقطت مباني بأكملها بينما كانت العائلات نائمة.

بينما لا تزال أعداد القتلى غير نهائية وسط تقديرات بأن تبلغ نحو 20 ألفا، لاسيما مع وجود آلاف المفقودين.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

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