ليبيا.. مظاهرات في طرابلس رفضا لتأجيل الانتخابات

لليوم الثاني على التوالي نظم آلاف الشباب الليبيين مظاهرات رافضة لتأجيل الانتخابات، معلنين تمسكهم بالموعد المقترح 24 يناير/كانون الثاني المقبل.

وانطلقت مسيرات سلمية شبابية جابت شوارع العاصمة الليبية طرابلس، حيث خرجت في ميدان الشهداء، أحد أكبر ميادين العاصمة طرابلس.

وأكد المتظاهرون رفضهم تأجيل الانتخابات، مطالبين بخروج ممن وصفوهم بـ”المعرقلين للانتخابات”من المشهد، كما أعلنوا تمسكهم بالموعد الجديد المقترح من مفوضية الانتخابات بإجراء الاستحقاق الرئاسي يوم 24 يناير/كانون الأول المقبل.

ودعا تيار يدعى “بالتريس الشبابي” -كلمة ليبية تعني “الشباب”- إلى استمرار الوقفات الاحتجاجية لشباب طرابلس ضد تأجيل الانتخابات.

وارتدى المتظاهرون السترات الصفراء، رافعين شعار “لن نجعل حشرات رجعية متخلفة ومن تحالف معها أن تحرمنا من قرار الشعب للتغيير”.

وأكد المتظاهرون تمسكهم بالانتخابات وأن الاستقلالية الشبابية تحتم عليهم الاستمرار في المظاهرات، من أجل هدف نبيل وهو الضغط الشبابي بعدم تأجيل الاستحقاق.

وأمس الثلاثاء، خرج آلاف المتظاهرين في المدن الليبية شرقا وغربا من طبرق وبنغازي إلى مصراتة وطرابلس غربا وسبها جنوبا، اعتراضا على تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة الجمعة.



وصباح الأربعاء الماضي، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية اقتراحها تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إنه وفقا لما ورد بالمادة 24 من القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته، والتي تنص على أن تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع.

ويحدد مجلس النواب موعداً آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يوماً، فإنها تقترح بعد التنسيق مع البرلمان أن يؤجل يوم الاقتراع (الجولة الأولى) إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.

وأضافت: “يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية”.