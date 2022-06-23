ليبيا.. مقتل إثنين على الأقل في اشتباكات بين قوتين أمنيتين

أعلنت وزارة الداخلية الليبية الخميس الواقع في 23 حزيران أن مجموعتين من قوات الأمن اشتبكتا في طرابلس في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل فرد مسلح وإلحاق أضرار بممتلكات قريبة، في مؤشر آخر على توتر العلاقات بين الفصائل القوية في العاصمة الليبية.

وقال أصدقاء لشاب آخر لاقى حتفه لرويترز إنه قُتل أيضا في حادث مروري أثناء فراره من المنطقة مع مدنيين آخرين.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد المنعم العربي إن قوتين تتبعان المجلس الرئاسي تبادلتا إطلاق النار في منطقة بوسط طرابلس، مضيفا أن تحقيقا بدأ لمعرفة أسباب الحادث.

وقال أحد المارة يدعى علي ارحومة (31 عاما) لرويترز “رأيت الناس يركضون والسيارات تتحرك بسرعة على الجانب الآخر من الطريق بدافع الذعر”.

وتهيمن قوى مسلحة متنافسة على أجزاء كبيرة من ليبيا منذ سنوات، وتفرض سيطرتها على الأراضي وتتنافس على المناصب في حين أن أفرادها يعملون رسميا بأجر مدفوع كأفراد في أمن الدولة.

وزادت التوترات بعد المواجهة السياسية بين الحكومة التي تم تنصيبها العام الماضي من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة وإدارة منافسة عينها البرلمان فيما أثار مخاوف التصعيد.

وقال مراسل لرويترز إن الهدوء ساد المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات اليوم الخميس مع قيام أصحاب المتاجر بإصلاح الأضرار التي لحقت بالنوافذ وعودة الحياة إلى طبيعتها.