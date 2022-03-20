ليبيا.. وزارة الدفاع تدعم إعادة تنظيم الجيش

أعلنت وزارة الدفاع الليبية، الأحد، دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتوحيد الجيش الليبي.

واشار وزير الدفاع الحكومة الليبية احميد حومة، الى ان وزارته ستباشر العمل على إدماج المسلحين ضمن خطة اللجنة العسكرية وضمن برامج إعادة تنظيم وتوحيد الجيش الليبي.

واذ أكد دعم لجنة 5+5 وكل مقرراتها ونتائج أعمالها، ودعوة جميع الأطراف الفاعلة للمشاركة في مشروع المصالحة الوطنية، لفت “حومة” إلى أن رئيس الحكومة أصدر قرارا بضرورة التنسيق مع كل الوزارات المعنية، للاهتمام بملفات الجرحى والمتقاعدين ومعالجة المنتسبين العسكريين، مشددا على حرص وزارة الدفاع الليبية على التعاون الإيجابي مع دول الجوار والشقيقة؛ لضمان استقرار ليبيا ومكافحة التهديدات الإقليمية والدولية كالإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية.

وفي 23 تشرين الأول الماضي، وقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) اتفاقًا للوقف الفوري لإطلاق النار.

ونص الاتفاق على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، بالاضافة الى تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.

كذلك،نص على تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين تحت غرفة يتم تشكيلها من قبل اللجنة تعمل كقوة تساهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها، على أن توفر الموارد اللازمة لتشغيلها من كل الأطراف والجهات.