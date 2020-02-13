ليبيا.. وقف الرحلات الجوية من مطار معيتيقة عقب تعرضه للقصف

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أعلنت إدارة مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار؛ بعد تعرضه لقصف ظهر يوم الخميس، من قبل جهة لم تسمها.

ووفق بيان نشر على صفحة المطار الرسمية بموقع ”الفيسبوك“، فإن الرحلات الجوية من مطار معيتيقة الدولي تم تعليقها؛ إثر تعرضه للقصف.

يذكر أن مطار معيتيقة يتعرض باستمرار للقصف الجوي من قبل طائرات الجيش الليبي، والتي تستهدف الشق العسكري من المطار، ويتم الإعلان عن ذلك من قبل قيادة الجيش الليبي، كما تعرض في العديد من المرات لقصف الهاون من بعض ميليشيات طرابلس؛ على خلفية نزاع بينها وبين قوات أخرى موالية لحكومة الوفاق.

وكان الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أشار، يوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي، إلى أن قيادة الجيش لن تسمح بهبوط الطائرات في مطار معيتيقة ما دام يقع تحت سلطة الميليشيات، وأن هناك أكثر من 40 مطارا يمكن استعمالها.

وتجددت المعارك الخميس بين طرفي النزاع الليبي في جنوب طرابلس متسببة بمقتل مدني على الاقل، رغم تبني مجلس الامن الدولي الاربعاء قرارا يطالب ب“وقف دائم لاطلاق النار“، وفق شهود وقوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وسمع شهود دوي انفجار صواريخ في منطقة مشروع الهضبة الزراعية على بعد حوالى ثلاثين كلم جنوب وسط العاصمة، وفق فرانس برس.

وسقطت صواريخ أخرى في أحياء سكنية اسفرت عن مقتل امرأة واصابة أربعة مدنيين آخرين، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق امين الهاشمي.