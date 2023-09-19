الثلاثاء 4 ربيع الأول 1445 ﻫ - 19 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ليبيا.. 400 مهاجر ضمن قتلى الفيضانات

منذ 14 ثانية
فيضانات ليبيا

فيضانات ليبيا

A A A
طباعة المقال

نقل مكتب إغاثة تابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن تقارير مستشفيات قولها إن نحو 400 مهاجر لقوا حتفهم في الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا الأسبوع الماضي.

ونقل التقرير عن منظمة الصحة العالمية قولها إن المستشفيات سجلت حتى الآن 4000 حالة وفاة في ليبيا، من بينها 400 مهاجر.

ويقيم آلاف المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط بشكل مؤقت في ليبيا، يعبر سنويا كثيرون منهم البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر هربا من الفقر والصراعات.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق إن أكثر من 100 ألف مهاجر يعيشون في المناطق المتضررة من الفيضانات، منهم ما يزيد على 8000 في مدينة درنة. وأضافت أن معظمهم من تشاد ومصر والسودان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الدين العالمي
الدين العالمي يبلغ 307 تريليونات دولار
المانيا والصين
الصين تنتقد ألمانيا بعد وصف رئيسها بالـ"ديكتاتور"
علم ليبيا
ليبيا.. مظاهرات غاضبة تحول كارثة السيول إلى عاصفة سياسية

الأكثر قراءة

قصر داهش
فيديو.. ليس جناً ولا عفريتاً لكنه يفعل ما هو أغرب ويعرفه كبار السن في بيروت!
وديع الشيخ
وديع الشيخ يفجع بوفاة والده
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رئيس تركيا تابع شخصياً هذا الأمر!