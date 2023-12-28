ليبيريا.. مقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا إثر انفجار ناقلة وقود

أعلن كبير مسؤولي القطاع الطبي في ليبيريا، فرنسيس كاتيه، أنّ ما لا يقل عن 40 شخصًا لقوا حتفهم نتيجة انفجار ناقلة وقود في شمال وسط البلاد.

وتعرضت الناقلة لحادث تصادم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، في بلدة توتوتا في مقاطعة بونج، وانفجرت بعد ذلك بفترة وجيزة مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير ممن هرعوا إلى موقع الحادث.

وقال كاتيه إن عشرات المصابين في المستشفيات يعانون من حروق بالغة، وأشار إلى أن عدد الوفيات مرشح للارتفاع.

وأصبحت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكثر مناطق العالم تسجيلًا لحوادث السير التي تؤدي لوفيات، بسبب تدني معايير سلامة الطرق وضعف البنية التحتية. ووفقًا لأرقام الأمم المتحدة يزيد متوسط الوفيات في حوادث السير فيها ثلاث مرات عن المتوسط في أوروبا.