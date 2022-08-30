ليتوانيا تؤمن كامل حدودها مع بيلاروسيا

سياج على طول الحدود بين ليتوانيا وبيلاروسيا

أكدت ليتوانيا، الإثنين، الانتهاء من بناء سياج على طول حدودها مع بيلاروسيا، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ويمتدّ الحاجز الذي بُني على شكل سياج وارتفاعه 4 أمتار وأسلاك شائكة، بطول حوالي 550 كيلومتراً من الحدود المشتركة البالغة حوالي 700 كيلومتر.

وقالت رئيسة الحكومة الليتوانية إنجريدا سيمونيت، في تصريحات صحفية، إنه في “جميع الأقسام، اكتمل العمل بنسبة 100%”.

ولفتت إلى أنّه “فيما يتعلق بباقي الحدود التي تعبر المستنقعات والبحيرات والأنهار، فإن من (المستحيل تقنياً) بناء حاجز مادّي”.

وارتفعت الهجرة غير الشرعية إلى ليتوانيا هذا العام، حيث تمكّن حوالي 4200 مهاجر – معظمهم من الشرق الأوسط وأفريقيا – من عبور الحدود من بيلاروسيا.

واتهم الغرب النظام البيلاروسي بتدبير هذا التدفّق مع حليفه الروسي، في إطار هجوم “هجين”، الأمر الذي تنفيه مينسك.

وتتّبع ليتوانيا سياسة تهدف إلى منع دخول المهاجرين، كما تُتهم بتطبيق عمليات منع غير قانونية.

ورغم هذه الاتهامات، قالت سيمونيت إنّ بلادها ستستمر في اعتماد هذا التكتيك المثير للجدل وستدرس الإمكانيات القانونية التي من شأنها أن تسمح لها بالحفاظ عليه حتى من دون فرض حالة الطوارئ.

لكنها أضافت: “سيكون علينا القيام بالكثير من العمل في هذا المجال”.

وازداد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون العبور إلى ليتوانيا مؤخرا.

ورفض حرس الحدود، السبت الماضي، دخول 125 مهاجراً، وهو أعلى رقم منذ بداية العام.