الأربعاء 29 محرم 1445 ﻫ - 16 أغسطس 2023 |
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ليتوانيا تغلق نقطتي عبور على حدودها مع روسيا البيضاء

منذ 4 دقائق
حدود ليتوانيا وبيلاروسيا

حدود ليتوانيا وبيلاروسيا

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قالت حكومة ليتوانيا، الأربعاء، إنها قررت إغلاق نقطتين من إجمالي ست نقاط للعبور على حدودها مع روسيا البيضاء بسبب “الأوضاع الجيوسياسية”، وذلك بعد أسابيع من لجوء مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة لروسيا البيضاء.

ولم تشر الحكومة للأوضاع ولا التهديدات التي حملتها على اتخاذ قرار بإغلاق نقطتي العبور الموجودتين بمناطق ريفية اعتبارا من يوم الجمعة. ولا يتم استخدام النقطتين لعبور المركبات التجارية.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية نصح المسؤولون في ليتوانيا المواطنين بعدم السفر إلى روسيا البيضاء الحليف الوثيق لروسيا، ووضعوا لافتات على الحدود مكتوب عليها “لا تخاطروا بسلامتكم، لا تسافروا إلى روسيا البيضاء. قد لا تتمكنون من العودة”.

    المصدر :
  • رويترز

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