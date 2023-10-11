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"ليديا".. إعصار "شديد الخطورة" يجتاح البرّ المكسيكي

منذ 6 دقائق
إعصار

إعصار - تعبيرية

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بدأ الإعصار الشديد الخطورة “ليديا” باجتياح البرّ المكسيكي مساء الثلاثاء، بقوة إعصار من الفئة الرابعة (على سلّم تصاعدي من خمس درجات) ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 220 كلم/ساعة، بحسب ما أعلن المركز الأميركي للأعاصير.

وقال “المركز الوطني للأعاصير” ومقرّه في الولايات المتّحدة إنّ ليديا، وهو إعصار تشكّل فوق المحيط الهادئ وزادت قوّته كثيرًا مع اقترابه من سواحل وسط غرب المكسيك، وصل إلى اليابسة في الساعة 23,50 ت غ قرب مدينة لا بينيتاس في ولاية خاليسكو.

وكان ليديا أصبح إعصارًا “شديد الخطورة” من الفئة الرابعة (على سلّم تصاعدي من خمس درجات) قبيل وصوله إلى البرّ المكسيكي.

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