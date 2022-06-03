“ليست مشكلة طعام فقط”.. زيلينسكي يحذر من تظاهرات حاشدة في أوروبا

توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تعم أوروبا ومناطق أخرى في العالم تظاهرات حاشدة، بسبب أزمة غذائية محتملة قد تنتج عن توقف تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وذكرت صحيفة “برافدا” نقلا عن زيلينسكي قوله إنه “قد يؤدي حصار روسيا للموانئ الأوكرانية إلى زعزعة الاستقرار والاحتجاجات الجماهيرية في أفريقيا وأوروبا”.

وجاء كلام زيلينسكي خلال خطاب مسجل بالفيديو عرض أمام المشاركين في منتدى “براتيسلافا” للأمن العالمي، وفقا للصحيفة.

وقال زيلينسكي: “من المستحيل تجنب حصار الاتحاد الروسي للموانئ الأوكرانية. وبسبب هذا العمل العدواني من قبل الدولة الروسية، أصبح العالم على حافة أزمة غذاء”.

وأضاف: “هي ليست مشكلة طعام فقط، بل إنه نقص في السوق، إنه ارتفاع كارثي في ​​أسعار المنتجات الأساسية، إنه خطر الجوع لعشرات الملايين من الناس”.

وتابع أنه “إذا لم يتم منع ذلك، فسنواجه مشكلة الفوضى السياسية في بعض البلدان في أفريقيا وآسيا، وبالتالي أزمة هجرة في أوروبا، حيث يسعى الناس المهاجرين من البلدان التي تعاني من الجوع إلى الخلاص”.

وبحسب زيلينسكي، فإن الأزمة في أفريقيا ستنتشر حتما إلى أوروبا بأكملها.

وأشار إلى أنه “ستؤدي أزمة الغذاء حتما إلى احتجاجات واسعة النطاق في البلدان الأوروبية. وسيتعين على العديد من الحكومات أن تشرح للمحتجين سبب احتجاز قارتنا من قبل دولة واحدة، وهي روسيا، وشخص واحد في موسكو (الرئيس بوتين)، الذي أمر بالحصار البحري لأوكرانيا”.