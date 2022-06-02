ليست "turkey" بعد اليوم... تركيا تغيّر "صيغة اسمها" دوليًا!

أعلنت الأمم المتحدة اعتمادها تسجيل اسم تركيا بصيغة “Türkiye” عوضا عن “Turkey” في اللغات الأجنبية، بناء على طلب من أنقرة.

وبحسب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، فقد تلقت الهيئة الدولية رسالة من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، موجهة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يطلب فيها استخدام صيغة “Türkiye” عوضا عن الصيغة المعتادة “Turkey” في الساحة الدولية.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية عن دوجاريك قوله، إن “تغير اسم البلد من صيغة إلى أخرى دخل حيز التنفيذ منذ لحظة استلام الرسالة”.

وسيتم تداول الصيغة الجديدة “Türkiye” في اللغات الأجنبية كما تكتب بالتركية، حسبما ذكرت “الأناضول”.

وتقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل اسمها في اللغات الأخرى المعتمدة رسميا لدى المنظمة الدولية بصيغة “Türkiye” كما تكتب بالتركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تناول في أحد خطاباته مسألة تعديل صيغة اسم الدولة قائلا إن اسم “Türkiye” يعد “أفضل ممثل ومعبّر عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي” وفقا لتعبيره.

وأوصى أردوغان الشركات باستخدام عبارة “Made in Türkiye” بدلا من “Made in Turkey” على سلعها المخصصة للتصدير.

وأعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، اعتمادها تسجيل اسم تركيا بصيغة “Türkiye” عوضا عن “Turkey” في اللغات الأجنبية بناء على طلب أنقرة.

وبذلك، سيتم الآن تداول الصيغة الجديدة “Türkiye” في اللغات الأجنبية كما تكتب بالتركية.

وفي حديثه للأناضول، قال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنهم تلقوا رسالة من وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، موجهة إلى الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، يطلب فيها استخدام صيغة “Türkiye” عوضا عن الصيغة المعتادة “Turkey” في الساحة الدولية.

وأضاف المتحدث أن تغير اسم البلد (من صيغة إلى صيغة أخرى) دخل حيز التنفيذ منذ لحظة استلام الرسالة.

وتقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل اسمها في اللغات الأخرى المعتمدة رسميا لدى المنظمة الدولية بصيغة “Türkiye” كما تكتب بالتركية.

وقال تشاووش أوغلو في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء إنه بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتسجيل اسم تركيا في اللغات الأجنبية المعتمدة لدى المنظمة (التي تستخدم الأحرف اللاتينية)، بصيغة “Türkiye”.

وسبق أن قال الرئيس أردوغان إن اسم “Türkiye” يعد أفضل ممثل ومعبر عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي.

وأوصى الشركات باستخدام عبارة “Made in Türkiye” بدلاً من “Made in Turkey” على سلعها المخصصة للتصدير.