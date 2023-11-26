الأحد 12 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023 |
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"ليس هناك احترام لبلدنا".. ترامب ينتقد صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس

منذ ساعة واحدة
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب صفقة الأسرى التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحماس، مؤكدا على موقع تروث سوشيال Truth Social أنه لم يتم إطلاق سراح أي أميركي كجزء من الصفقة حتى الآن، لأنه ليس هناك احترام لبلدنا أو قيادتنا.

وجاء منشور ترامب بعد أن قال مسؤول أميركي إنه من غير المتوقع أن يكون المواطنون الأميركيون جزءًا من الموجة الثانية من الرهائن المفرج عنهم يوم السبت.

ومع ذلك، قال البيت الأبيض إنه لا يزال “متفائلًا” بأن يكون ثلاثة مواطنين أميركيين جزءًا من عملية إطلاق سراح الرهائن التي تم التفاوض عليها في الأيام المقبلة.

وصرح الرئيس الأميركي جو بايدن للصحافيين بعد ظهر الجمعة أن الولايات المتحدة لا تعرف متى سيتم إطلاق سراح المواطنين الأميركيين المحتجزين كرهائن، لكنه قال إن “أمله وتوقعه سيكون قريبًا”.

وفي منشور منفصل، قال ترامب إن “حماس تريد الآن صفقة أفضل للأسرى… هذا لن ينتهي بشكل جيد!” وبدا أن المنشور يشير إلى التأخير في إطلاق سراح الأسرى والسجناء المتوقعين يوم السبت. وقد تم حل هذا الخلاف من خلال الوساطة، حسبما أفادت شبكة CNN سابقًا، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية.

    المصدر :
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