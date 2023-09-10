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ليماك التركية تفوز بمناقصة لإنشاءات بمطار الكويت الدولي

منذ ساعة واحدة
مطار الكويت الدولي

مطار الكويت الدولي

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أعلنت الجريدة الرسمية الكويتية، الأحد، ترسية مناقصة قيمتها 236 مليون دينار(764.87 مليون دولار) على شركة ليماك التركية للقيام بإنشاءات في مطار الكويت الدولي.

وتتعلق المناقصة “بإنشاء وإنجاز وتأسيس وصيانة الحزمة رقم 3 لمواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (المبنى 2)”.

وفازت الشركة التركية بالمناقصة رغم أنها عرضت خامس أقل الأسعار.

وقالت الجريدة الرسمية إن المتنافسين الآخرين الذين تقدموا بعطاءات أقل سعرا استُبعدوا “لعدم مطابقتهم للشروط والمواصفات”.

ولابد أن يوافق ديوان المحاسبة الكويتي على الترسية لكي تصبح نهائية.

ومن المتوقع أن يؤدي افتتاح مبنى الركاب الجديد البالغ كلفته 4.34 مليار دولار إلى مضاعفة قدرة مطار الكويت ثلاث مرات لتصل إلى 25 مليون مسافر سنويا.

    المصدر :
  • رويترز

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