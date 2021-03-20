مأساة الأويغور تتجدد.. السلطات الصينية تبدأ بفصل الأطفال عن ذويهم!

لا تزال معاناة أسر الأقلية المسلمة في إقليم شينغيانغ الصيني، تتجدد بسيناريوهات محزنة تثير القلق في المجتمع الدولي.

فقد أفادت منظمة العفو الدولية “آمنستي” في تقرير لها، أن السلطات الصينية قررت البدء بإجراءات لفصل أسر أقلية الأويغور المسلمة، وذلك باحتجاز أطفالها في دور حكومية لرعاية الأيتام.

ووفقا للمنظمة، فقد باتت الصين تمنع لم شمل الأطفال حتى سن الخامسة مع آبائهم المنفيين.

وكان العديد من الأويغور قد غادروا البلاد وتركوا أطفالهم مع أقاربهم، في محاولة للفرار من اضطهاد السلطات.

وبحسب الباحث في منظمة العفو الدولية في الصين، ألكان آكاد، فإن الآباء باتوا في “وضع مستحيل”.

وأكد آكاد أنه “لا يسمح للأطفال بأن يغادروا (..) آباؤهم يواجهون الاضطهاد والاحتجاز التعسفي فيما لو حاولوا الرجوع إلى منازلهم”.

والتقت المنظمة بست عائلات من الأويغور في أستراليا وكمدا وإيطاليا وهولندا وتركيا، أفادوا جميعهم بمنع السلطات الصينية أطفالهم من اللحاق بهم.

وأكدت بعض الأسر للمنظمة أن السلطات اقتادت أطفالها إلى مراكز احتجاز بشكل قسري.

ووفقا للمنظمة الحقوقية، فإن ما لا يقل عن مليون من أفراد الأقلية المسلمة لا يزالون قيد الاحتجاز الجماعي في مقاطعة شينجيانغ منذ 2017.

وتقول الصين إن مراكز الاحتجاز الجماعي هي بالحقيقة مراكز “تدريب مهني” و”تحول من خلال التعليم”، وتنفي تماما استخدامها للاضطهاد والاحتجاز القسري.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات في بكين بضمان الوصول الكامل وغير المقيد لخبراء حقوق الإنسان لمناطق الأويغور لإجراء تحقيقات بشأن ما يدور فيها.