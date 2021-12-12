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مأساة تفوق التصور.. فيديو يوثق ما فعله الإعصار بمدينة مايفيلد الأمريكية

12 - ديسمبر - 2021
أعاصير مدمرة تشهدها عدة ولايات أمريكية

أعاصير مدمرة تشهدها عدة ولايات أمريكية

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تسببت الأعاصير والعواصف التي شهدتها عدة ولايات أمريكية بدمار كبير، حيث وصفها الرئيس جو بايدن بأنها “مأساة تفوق التصور”.

وأظهرت مقاطع فيديو، التقطت بكاميرا طائرة مسيرة، مشاهد الدمار الواسع الذي لحق بمدينة مايفيلد بولاية كنتاكي الأميركية، التي تعرضت لإعصار مدمر السبت.

والتقطت كاميرا المصور براندون كليمنت المشهد المروع في وقت مبكر، السبت، وقال في تعليقه على المشهد إنه “أكبر ضرر” شاهده من قبل في المدينة. وكتب على تويتر: “دمرت المباني بالكامل والمنازل ولم يتبق منها سوى ألواح”:

وشارك المصور مقطع فيديو آخر، يوضح أيضا مشاهد الدمار الواسع في المدينة.

وكانت رئيسة بلدية المدينة،كاثي أونان، قد وصفت المدينة بأنها تشبه “أعواد الثقاب”، وذلك في تصريحات لها، بعد ساعات من الإعصار المدمر الذي لحق بعدة ولايات وأدى إلى مصرع نحو 75 شخصا.

وقالت أونان لشبكة “سي أن أن”: “عندما خرجت هذا الصباح، بدت (المدينة) مثل أعواد الثقاب. لقد دمرت كنائسنا في وسط المدينة، ودُمرت محكمة، وشبكة المياه لدينا لا تعمل في هذا الوقت، ولا توجد كهرباء”.

وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الأعاصير التي ضربت أجزاء من الولايات المتحدة هي “من أكبر موجات الأعاصير في تاريخنا”، بعد الدمار الذي شوهد في الولايات الخمس.

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