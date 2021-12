مأساة تفوق التصور.. فيديو يوثق ما فعله الإعصار بمدينة مايفيلد الأمريكية

تسببت الأعاصير والعواصف التي شهدتها عدة ولايات أمريكية بدمار كبير، حيث وصفها الرئيس جو بايدن بأنها “مأساة تفوق التصور”.

وأظهرت مقاطع فيديو، التقطت بكاميرا طائرة مسيرة، مشاهد الدمار الواسع الذي لحق بمدينة مايفيلد بولاية كنتاكي الأميركية، التي تعرضت لإعصار مدمر السبت.

والتقطت كاميرا المصور براندون كليمنت المشهد المروع في وقت مبكر، السبت، وقال في تعليقه على المشهد إنه “أكبر ضرر” شاهده من قبل في المدينة. وكتب على تويتر: “دمرت المباني بالكامل والمنازل ولم يتبق منها سوى ألواح”:

The most intense damage I have found in #Mayfield. The entire path in the town is less than 2% of the total path length. Homes with only slabs remaining. #Tornado #wxtwitter pic.twitter.com/nXxoxNBVhY

— WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) December 11, 2021