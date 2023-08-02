الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
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مأساة تهزّ الجزائر.. وفاة 8 أشخاص في قاع بئر

منذ 57 دقيقة
من عملية انتشال الجثث

من عملية انتشال الجثث

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انتشلت الحماية المدنية لولاية سطيف في الشرق الجزائري، أمس الثلاثاء، جثث 8 أشخاص لقوا حتفهم داخل بئر ببلدية معاوية دائرة بني عزيز.

ووفق المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، فإن الأشخاص الثمانية تتراوح أعمارهم بين 15 و50 سنة كانوا بصدد تنظيف البئر بعمق 15 مترًا، مع وجود مضخة بداخله. وتم إخراج الضحايا من طرف أعوان الحماية المدنية في تدخل على الساعة 13:35.

وأردفت المصادر أنّ سبب الوفاة هو الاختناق بالغاز المحروق الصادر عن المحرك.

وسخّرت الحماية المدنية لهذه العملية 3 شاحنات تدخل، 4 سيارات إسعاف، وغطاسين وفرقة التدخل والبحث في الأماكن الوعرة.

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