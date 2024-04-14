مأساة في إندونيسيا.. مقتل 14 شخصاً جراء انهيارات أرضية في جزيرة سولاويسي

ذكرت وكالة الحد من آثار الكوارث في إندونيسيا اليوم الأحد أن 14 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم جراء انهيارات أرضية في جزيرة سولاويسي، وتواصلت جهود الإنقاذ للبحث عن المفقودين.

وقال عبد المهاري المتحدث باسم الوكالة في بيان إن الانهيارات الأرضية الناجمة عن أمطار شديدة الغزارة أثرت على قريتين في منطقة تانا توراجا في سولاويسي الجنوبية، مما تسبب في مقتل 14 وتدمير أربعة منازل.

وأضاف أن جهود الإنقاذ والبحث عن السكان المفقودين مستمرة، دون تقديم تفاصيل حول عدد المفقودين. وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين على الأقل في عداد المفقودين.

وأظهرت صور القريتين المتضررتين التي قدمتها الوكالة فرق الإنقاذ وهي تبحث عن ناجين وسط الأنقاض، حيث سويت المنازل بالأرض وتحولت إلى أكوام من الخشب والخرسانة.

وقال المتحدث باسم الوكالة إن جهود الاستجابة للطوارئ تعقدت بسبب سوء الأحوال الجوية والأضرار التي لحقت بالطرق المؤدية إلى المناطق المنكوبة، مما جعل من الصعب على المركبات بما في ذلك سيارات الإسعاف إجلاء الضحايا.

وأودت الفيضانات والانهيارات الأرضية بحياة ما لا يقل عن 26 في جزيرة سومطرة بإندونيسيا الشهر الماضي، ودمرت الأمطار الغزيرة مئات المنازل وشردت الآلاف.

وبدأ موسم الأمطار في إندونيسيا في يناير كانون الثاني، وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية أن يصل هطول الأمطار إلى ذروته في الربع الأول، خاصة في جزيرتي جاوة وسومطرة.