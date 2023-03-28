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مأساة في المكسيك... مقتل 39 مهاجراً جراء حريق في منشأة قرب الحدود الأمريكية

منذ 17 ثانية
حريق في المكسيك

حريق في المكسيك

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أعلن المعهد الوطني للهجرة التابع للحكومة المكسيكية اليوم الثلاثاء 28/3/2023 أن ما لا يقل عن 39 مهاجراً من أمريكا الوسطى والجنوبية لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق في وقت متأخر من أمس الاثنين في منشأة للمهاجرين بمدينة سيوداد خواريس الواقعة على حدود البلاد الشمالية.

وذكر المعهد في بيان أن المنشأة الواقعة بالمدينة المقابلة لمدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية كان يقيم بها 68 شخصا وأن 29 منهم أصيبوا أيضا في الحريق ونقلوا إلى أربعة مستشفيات في المنطقة.

ووقع الحريق، وهو أحد أكثر الحرائق فتكا في البلاد منذ سنوات، في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة والمكسيك للتعامل مع مستويات غير مسبوقة من حالات العبور على الحدود المشتركة بينهما.

    المصدر :
  • رويترز

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