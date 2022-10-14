السبت 18 ربيع الأول 1444 ﻫ - 15 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مأساة في تركيا.. قتلى ومفقودون بانفجار منجم فحم شمال البلاد

منذ 60 دقيقة
قتلى ومفقودون بانفجار منجم فحم شمال تركيا

قتلى ومفقودون بانفجار منجم فحم شمال تركيا

A A A
طباعة المقال

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في بيان على تويتر إن عدد القتلى في انفجار منجم فحم بشمال البلاد ارتفع إلى 22، مضيفا أن 17 شخصا يتلقون العلاج، منهم 8 مصابين يتلقون العلاج في العناية المركزة، و4 آخرين في العيادات الخارجية، و5 ميدانيا.

وأوضح قوجة في تصريح صحفي سابق من أمام المنجم المنكوب، أن الانفجار تسبب بمحاصرة 49 شخصا في المنطقة الخطرة داخل المنجم.

بدوره، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.

في سياق متصل، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعازيه في ضحايا انفجار منجم شمالي البلاد.

وذكر الرئيس أردوغان، في سلسلة تغريدات، أن كافة المؤسسات المعنية تعمل بتفان كبير، وخاصة المتعلقة منها في أعمال البحث والإنقاذ التي بدأتها على وجه السرعة.

وأشار إلى إيعازه لـ 3 وزراء بالتوجه إلى منطقة الحادث للاطلاع والإشراف عن قرب على حيثيات الواقعة وأعمال الإنقاذ.

وأكد أنه ألغى برنامجا له في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد، كان مخططا له مسبقا، واعتزامه التوجه إلى منطقة أماسرا بولاية بارطن حيث وقع الانفجار بغرض تنسيق كافة الأعمال المتعلقة بالإنقاذ شخصيا.

وأضاف أن كافة الطواقم الطبية والمستشفيات في المنطقة مستنفرة لعلاج المصابين، مع تأسيس وزارة الصحة وحدة استجابة لحالات الطوارئ بالمنطقة، واستعداد طائرات الإسعاف للتحرك فورا عند الضرورة.

وشدد أردوغان على أن السلطات المعنية فتحت تحقيقا للكشف عن أسباب الانفجار وملابساته، وتعيين 3 نواب عامين في هذا الإطار.

    المزيد من أخبار العالم

    السعودية - أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مساعدة إنسانية.. 400 مليون دولار من السعودية لأوكرانيا
    عنصر من تنظيم القاعدة في أبين اليمنية
    المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتهم القاعدة بقتل 3 من جنوده في أبين
    حقول القمح في أوكرانيا
    أسعار القمح تتراجع ​​متأثرة بانخفاض أسواق الطاقة والأسهم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يسجل مستوى قياسياً جديداً!
    اللواء عباس إبراهيم خلال استقباله وفدا من نقابة محرري الصحافة اللبنانية
    اللواء إبراهيم يبشر اللبنانيين.. مليون جواز في هذا الموعد!
    الدولار
    الدولار بعد 31 تشرين... ماذا ينتظرنا؟