"مأساة" في روسيا.. تلميذة تُطلق النار على زملائها ثمّ تنتحر

من موقع إطلاق النار في روسيا (فرانس برس)

أطلقت مراهقة روسية النار على رفاقها في مدرسة في مدينة بريانسك قرب الحدود الأوكرانية، اليوم الخميس، ما أسفر عن وفاة تلميذة وإصابة خمسة آخرين، وفق ما أعلن المحققون.

وقال المحققون: “أحضرت فتاة تبلغ 14 عامًا بندقية متعددة الذخيرة إلى المدرسة استخدمتها لإطلاق النار على زملائها في الصف”.

ونتيجة لذلك “قُتلت تلميذة، وأصيب خمسة تلاميذ قبل أن تنتحر” مطلقة النار.

مأساة مروعة

من جهتها، أوضحت الشرطة أنه يجري البحث في دوافع وظروف المأساة، وفقاً لفرانس برس.

وكتب حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز على “تليغرام”: “وقعت مأساة مروعة اليوم في المدرسة رقم 5 في بريانسك. أحضرت تلميذة سلاحاً نارياً معها إلى المدرسة”.

وأشار إلى أن جميع المصابين هم أطفال نقلوا إلى المستشفى.

“مستوردة من أميركا“

يشار إلى أن حوادث إطلاق النار المميتة نادرة جدًا في روسيا، خصوصًا في المدارس، لكنها أصبحت أكثر تواترًا في السنوات الأخيرة، إلى درجة أن الرئيس فلاديمير بوتين أعرب عن استيائه، معتبرًا أنها ظاهرة مستوردة من الولايات المتحدة وتأثير ضار للعولمة، ما دفعه إلى تشديد القوانين المتعلقة بحمل السلاح.

وفي سبتمبر (أيلول) 2022، أدى إطلاق نار في إيجيفسك في وسط روسيا إلى مقتل 18 شخصًا.

وفي عام 2021، قتل مهاجم يبلغ 21 عاماً، 9 أشخاص في مدرسة في قازان في تتارستان.