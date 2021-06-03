مأساة في نيجيريا.. اختطاف عشرات التلاميذ أعمارهم بين “3-14” عاماً

أٌدم مسلحون مجهلوون بداية الاسبوع على اختطاف عشرات التلاميذ شمالي نيجيريا، وأشارت مصادر إلى من بين التلامذة المختطفين من هم بعمر الـ 5 سنوات.

وقال مالك المدرسة، عمر إدريس، لأسوشيتدبرس إن مسلحين يستقلون دراجات نارية استهدفوا مدرسة صالح تانكو الإسلامية الأحد، فقتلوا شخصا واحدا وخطفوا ثلاثة معلمين أيضا، إضافة لخطف ما يقارب 136 تلميذاً.

وأضاف إدريس أن العدد قد يكون أكبر من ذلك لأن مسؤولي المدرسة لم يتمكنوا من التواصل مع كل أولياء الأمور للتأكد من عودة أطفالهم إلى المنزل.

وتابع “أرسلنا رسالة تطلب من أولياء الأمور الذين لم يبلغوا بعد بالتواصل مع المدرسة،” موضحا أن ثلاثة معلمين اختطفوا أيضا.

وترك المسلحون تلاميذ آخرين في سن الحضانة خلفهم لأنهم لم يتمكنوا من التحرك سريعا بما يكفي، عندما أجبر المسلحون المختطفين على السير داخل الغابة.

وأردف إدريس قائلا “كانت أعمار الأطفال – وعددهم 11 طفلا – بين 3 و4 سنوات ولم يتمتعوا بالقوة الكافية للمتابعة مع المسلحين، لذا تخلوا عنهم في الطريق،” مضيفا أنه عثر عليهم بعد ساعات من الهجوم.

أعمار التلاميذ المخطوفين تتراوح بين 3 و14 عاما، ويشعر أولياء الأمور بالقلق من أن بعض أصغر المخطوفين قد لا يتمكنوا من النجاة في الغابة.

كان مسلحون اختطفوا مئات الطلاب في شمال نيجيريا هذا العام، ولم تتمكن الحكومة من منع سلسلة جرائم الخطف مقابل فدية. ونتيجة لذلك، أجبرت عدة مدارس على إغلاق أبوابها بسبب مخاوف من الخطف.