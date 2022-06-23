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مأساة نيرة تتكرر.. مقتل طالبة أردنية بإطلاق نار داخل الجامعة!

منذ 34 دقيقة
الأمن الأردني

الأمن الأردني

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استفاق الأردنيون الخميس على جريمة هزت أوساط المجتمع، مشابهة لمأساة الطالبة المصرية نيرا التي قتلت أمام مبنى حرم الجامعة قبل أيام.

حيث أقدم أحد الاشخاص على إطلاق النار على الطالبة الجامعية إيمان في حرم جامعة العلوم التطبيقية، مما أدى لإصابتها بشكل قاتل، أدى لوفاتها لاحقاً في المستشفى.

وقال الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، إن الجهات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث من أجل معرفة مرتكب الجريمة وإلقاء القبض عليه.

وذكرت المديرية في بيان إن الفتاة توفيت متأثرة بإصاباتها بعد أن أقدم شخص مجهول على إطلاق النار عليها بداخل جامعة خاصة شمال العاصمة عمّان ولاذ بالفرار.

وقد أطلق ناشطون وسم #جامعة_العلوم_التطبيقية وهي الجامعة التي قتلت بداخلها الفتاة، منددين بجرائم العنف المتكررة، ومطالبين بأخذ إجراءات مشددة ضد كل من يعتدي على النساء.

وكتبت إحداهن “لم نستوعب بعد ما حدث للفتاة نيرة” في إشارة إلى مقتل فتاة ذبحاً بجامعة المنصورة في مصر قبل أيام، متسائلة “إلى متى الاستهانة بأرواح النساء؟”.

فيما قالت أخرى كيف للقاتل أن يدخل وهو يحمل سلاحاً إلى داخل الجامعة دون ملاحظة الأمن الجامعي؟.

فيما تداول ناشطون رسال منسوبة للقاتل، وهو يهدد إيمان بالقتل كما حصل مع الطالبة المصرية نيران، في حال رفضت الحديث معه.

 

 

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