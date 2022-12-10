مؤتمر أمريكي كولومبي بشأن الهجرة في 2023

أعلن مسؤولون كولومبيون وأمريكيون، الجمعة ،أن بوجوتا وواشنطن ستعقدان مؤتمرا في الربع الأول من العام المقبل لبحث الإجراءات التي من شأنها ضمان حقوق المهاجرين المتجهين شمالا إلى الحدود الأمريكية.

وأصبحت كولومبيا نقطة انطلاق لكثير من المهاجرين من أمريكا اللاتينية ومناطق أخرى إلى الولايات المتحدة عبر غابة دارين جاب الخطرة التي تربط كولومبيا بنما قبل مواصلة الرحلة عبر أمريكا الوسطى.

وصرح وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس للصحفيين في بوجوتا بأن هذه الظاهرة تمثل مشكلة للمنطقة بأسرها.

وقال مايوركاس خلال إعلان مشترك مع وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا عقب اجتماع مع الرئيس جوستافو بيترو “هذا تحد إقليمي وبالتالي يتطلب حلا إقليميا”.

وأضاف مايوركاس “علينا أن نحترم الحقوق الإنسانية للباحثين عن مأوى وفي نفس الوقت علينا أيضا أن نلتزم بقوانين بلادنا”.

وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن صعوبة في التصدي للعدد القياسي من المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود الجنوبية للبلاد مع المكسيك.

وألغى قاضٍ اتحادي أمريكي أمرا صدر في مارس آذار 2020 وكان يسمح للسلطات بإبعاد المهاجرين الذين اعتقالهم وهم يعبرون الحدود دون السماح لهم بتقديم طلب للجوء.

وقال ليفا إن الهدف من مؤتمر العام المقبل هو وضع قواعد يمكن للأطراف المشاركة الالتزام بها.