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مؤتمر صحفي لبوتين اليوم

23 - ديسمبر - 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف جوانب من المؤتمر الصحفي الموسع الذي سيرد فيه الرئيس فلاديمير بوتين على أسئلة الصحفيين في بث مباشر اليوم الخميس، في تقليد سنوي يسير عليه.

وأشار بيسكوف في حديث لقناة “إن تي في” الروسية إلى أن الاعتماد للمشاركة في المؤتمر لم يكن مفتوحا لجميع الصحفيين هذا العام بسبب قيود كورونا، ومن الضروري أن يخضع الصحفيون لاختبار PCR قبل حضور المؤتمر.

واعترف بيسكوف بأن إجراءات محاربة كورونا غير مريحة، لكنها ضرورية في الوقت الراهن.

وأضاف: “سيكون المؤتمر عاديا، حيث ستطرح على بوتين الأسئلة بحرية، وهو سيقدم ردودا مفصلة حتى آخر سؤال”.

وأشار إلى أنه تم انتقاء الصحفيين لتغطية جدول أعمال الرئيس دائما، وسيحضر المؤتمر جميع الصحفيين الأجانب تقريبا من المعتمدين في روسيا.

وأضاف أن “الأولوية لوسائل الإعلام الكبرى، ولذا فلم يتمكن من الحضور جميع من كانوا يرغبون في ذلك”.

وأشار إلى أن أكثر من نصف الصحفيين سيكونون من الأقاليم الروسية، مضيفا أنه لا يمكن إعداد الأسئلة للرئيس مسبقا، لكن القضايا التي تهم الصحفيين من السهل التنبؤ بها بشكل عام.

وسيعقد المؤتمر الصحفي في قصر “مانيج” وسط موسكو في تمام الساعة 12:00 ظهرا. ونشر الكرملين قائمة أسماء الصحفيين المعتمدين الذين بلغ عددهم 507 أشخاص.

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