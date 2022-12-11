الأحد 17 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 11 ديسمبر 2022 |
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مؤسسات حقوقية: إسرائيل اعتقلت الشهر الماضي 490 فلسطينيا من بينهم 76 طفلا

منذ 40 دقيقة
اعتداء الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين في المسجد الأقصى

اعتداء الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين في المسجد الأقصى

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قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية الأحد، إن إسرائيل اعتقلت خلال شهر نوفمبر\تشرين الثاني 490 فلسطينيا من بينهم 76 طفلا و12 امرأة.

وذكر البيان أن من بين المعتقلين في السجون الإسرائيلية “34 أسيرة ونحو 150 قاصرا 835 معتقلا إداريا من بينهم ثلاث أسيرات وأربعة أطفال”.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين إداريا، أي دون محاكمة، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتمديد بحجة وجود ملف سري للمعتقل.

وبدأت إسرائيل خلال الأشهر الماضية عملية عسكرية أطلقت عليها اسم “كاسر الأمواج” في الضفة الغربية وقالت إن الهدف منها إحباط الهجمات الفلسطينية وتتضمن القيام بحملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

    المصدر :
  • رويترز

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