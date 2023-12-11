مؤسسات حقوقية تطالب بإنهاء "الإخفاء القسري" لمئات المعتقلين من غزة

الجيش الإسرائيلي يعتقل العشرات من الفلسطينيين في غزة (رويترز)

طالبت 3 مؤسسات حقوقية فلسطينية إلى إنهاء “الإخفاء القسري” لمئات المعتقلين من قطاع غزة، داخل معتقلات إسرائيل.

ووفقاً لبيان مشترك صدر عن مؤسسات حقوقية مستقلة وهي “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” و”مركز الميزان” و”مؤسسة الحق” بإنهاء “حالة الإخفاء القسري التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ويتعرض لها مئات المعتقلين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، وضمنهم عشرات النساء”.

ودعت المؤسسات الثلاث “الجهات المعنية بالتدخل لكشف مصير وأسماء المعتقلين، ووقف أعمال التنكيل والتعذيب الجارية خلال عمليات الاعتقال التعسفي في مناطق التوغل البري في القطاع (…)، وتمكين الطواقم القانونية من اللقاء بهم، ووقف كل إجراءات التعذيب والتنكيل الانتقامية بحقهم”.

ووفق معلومات وشهادات، تقول المؤسسات إن “قوات الاحتلال (الإسرائيلي) تواصل منذ عدة أيام عمليات اعتقال جماعية لمئات السكان المدنيين خاصة من سكان شمال غزة، ومدينة غزة، سواء من منازلهم أو من داخل مراكز الإيواء في المدارس التابعة للأونروا”.

وقالت إن تلك القوات تجبر المعتقلين “على خلع ملابسهم والاصطفاف في طوابير، والجلوس في الشوارع وهم شبه عراة في وضع مذل، فضلا عن تعريضهم للتعذيب والتنكيل، قبل اقتيادهم وهم مكدسون فوق بعضهم في شاحنات لأماكن مجهولة”.