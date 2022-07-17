مؤسسة النفط الليبية ترفض قرار إقالة مجلس إدارتها

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الأحد إنها ماضية في أداء عملها وفقا لما ينص عليه القانون، بعد أيام من سعي حكومة الوحدة الوطنية لإقالة رئيس المؤسسة ومجلس إدارتها.

كما أضافت المؤسسة “أن مجلس إدارتها هو المجلس الشرعي والوحيد وإنه لم ولن يخضع لإجراءات إقالة غير قانونية من حكومة منتهية الولاية”. وينذر قرار رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة يوم الثلاثاء بإقالة مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة بتفاقم الأزمة السياسية في ليبيا ويهدد بانزلاق المؤسسة الوطنية للنفط إلى ساحة الاقتتال الداخلي بين الفصائل، والذي كانت تتجنبه إلى حد كبير خلال سنوات الصراع.

ورفض صنع الله تعيين فرحات بن قدارة مكانه، وقال إن فترة ولاية الدبيبة انتهت وإنه لا يملك سلطة إقالته، بينما رفض الدبيبة ذلك وقال إن ولايته لا تنتهي إلا بإجراء الانتخابات.

وكانت وزارة النفط الليبية قالت إن صفحات المؤسسة على وسائل التواصل الاجتماعي تبث رسائل غير رسمية بعد أن عينت حكومة الوحدة الوطنية رئيسا جديدا للمؤسسة.