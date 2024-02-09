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مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية تجري محادثات لاستئناف العمليات بليبيا

منذ 12 دقيقة
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أكدت مسؤولة تنفيذية بمؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية اليوم الجمعة أن الشركة تجري محادثات لاستئناف عملياتها في ليبيا وزيادة الإنتاج في فنزويلا.

وقالت سوشما روات مديرة التنقيب في الشركة: “بمجرد بدء شركة أويل إنديا، ينطبق الأمر نفسه علينا. نحن أيضا في نفس الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية”.

وفي وقت سابق من الأسبوع، ذكرت رويترز أن أويل إنديا تجري محادثات مع أطراف معنية لاستئناف الحفر في ليبيا بعد 13 عاما من خروج الشركة من البلاد بسبب عدم الاستقرار السياسي.

وسحبت الشركتان موظفيهما من ليبيا في 2011.

وقالت روات لصحفيين على هامش فعاليات أسبوع الطاقة الهندي في جوا إن الشركة تجري أيضا محادثات لزيادة الإنتاج في فنزويلا.

    المصدر :
  • رويترز

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