مؤسس شركة فوكسكون يعلن سعيه للترشح لرئاسة تايوان

أعلن الملياردير تيري جو مؤسس شركة فوكسكون المورد الرئيسي لأبل، الاثنين، أنه سيدخل سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة في تايوان عام 2024 كمرشح مستقل.

وقام جو بجولات في تايوان على مدى الأسابيع القليلة الماضية ونظم تجمعات تشبه تلك الخاصة بالحملات الانتخابية.

وقال “تحت حكم الحزب الديمقراطي التقدمي فيما يقرب من سبع سنوات مضت، قادوا تايوان إلى خطر الحرب على الصعيد الدولي، وعلى الصعيد المحلي، سياساتهم مليئة بالأخطاء… عصر حكم رواد الأعمال” بدأ.

وأردف قائلا للناخبين التايوانيين “أعطوني أربع سنوات وأعدكم بأنني سأحقق السلام في مضيق تايوان لمدة 50 عاما وسأضع أعمق أساس للثقة المتبادلة عبر المضيق”.

وأضاف “لا يجب أن تصبح تايوان أوكرانيا، ولن أسمح لتايوان بأن تصبح أوكرانيا التالية”.

والموضوع الرئيسي، الذي يطرحه جو في الفعاليات التي تسبق حملته الانتخابية، هو أن السبيل الوحيد لتجنب الحرب مع الصين يتلخص في إبعاد الحزب الديمقراطي التقدمي عن السلطة. وتقول الصين إن تايوان جزء من أراضيها.

ووفقا للوائح الانتخابات، يتعين على جو جمع ما يقرب من 300 ألف توقيع من الناخبين بحلول الثاني من نوفمبر تشرين الثاني ليكون مؤهلا لخوض الانتخابات كمرشح مستقل. وستراجع لجنة الانتخابات المركزية التوقيعات وتعلن النتائج بحلول 14 نوفمبر تشرين الثاني.

ويعد وليام لاي نائب رئيسة تايوان، مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم للرئاسة، هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات بسبب تقدمه في استطلاعات الرأي.

وتأتي الفترة التي تسبق الانتخابات في وقت تتزايد فيه التوترات بين تايوان والصين، التي تجري تدريبات عسكرية منتظمة بالقرب من الجزيرة لتأكيد مطالباها بالسيادة عليها.