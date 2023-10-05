مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 اليوم على انخفاض طفيف بعد انتعاش الأسهم الأمريكية من مستويات متدنية خلال الجلسة فيما يترقب المستثمرون تقرير وظائف شهري يصدر غدا الجمعة سعيا لمزيد من المؤشرات المحتملة حول آفاق أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات الأمريكية ارتفاع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل، بعد يوم من تقرير أظهر زيادة الوظائف في القطاع الخاص بمعدل أقل من المتوقع في سبتمبر أيلول.

ومن المتوقع أن يكون تقرير الوظائف الشهري الذي يصدر غدا الجمعة أهم الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع، إذ يساعد على تحديد ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول.

ووفقا للبيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.40 نقطة أو 0.13 بالمئة ليغلق عند 4258.35 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 16.18 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 13219.06 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 18.92 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 33110.63 نقطة.