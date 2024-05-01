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مؤشرات الأسهم تتباين بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي

منذ 5 دقائق
وول ستريت

وول ستريت

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أغلقت بورصة وول ستريت على تباين اليوم الأربعاء بعد أن ثبّت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الرئيسي مثل المتوقع، لكنه أشار إلى أن التحرك المقبل يُحتمل أن يكون خفض تكاليف الاقتراض.

وأغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع متراجعين، بينما حقق المؤشر داو جونز الصناعي مكاسب متواضعة.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 18.12 نقطة أو 0.36 بالمئة ليغلق عند 5017.57 نقطة، بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 54.55 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 15603.27 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 78.54 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 37894.46 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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