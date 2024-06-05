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مؤشرات الأسواق الأمريكية تحقق أرقامًا قياسية

منذ 27 دقيقة
ستاندرد اند بورز 500 وناسداك

ستاندرد اند بورز 500 وناسداك

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أغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة اليوم الأربعاء، مدعومين بشكل أساسي بأسهم التكنولوجيا مع عكوف الأسواق على تحليل بيانات اقتصادية يمكن أن تدعم بداية المتوقعة لدورة تيسير السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 62.30 نقطة بما يعادل 1.18 بالمئة إلى 5353.64 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 329.34 نقطة أو 1.95 بالمئة إلى 17186.38 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 95.39 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 38806.68 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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