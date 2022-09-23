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مؤشرات الإمارات تتراجع.. اليكم التفاصيل

منذ 17 دقيقة
العلم الاماراتي

العلم الاماراتي

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أغلقت أسواق الأسهم في الإمارات على تراجع الجمعة، مقتفية أثر الأسواق العالمية، بعد يوم من إعلان مركز الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفعا حادا لأسعار الفائدة وإشارته إلى أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد زيادات أكبر للفائدة لمكافحة التضخم.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 0.7 بالمئة، وسجلت جميع قطاعاته تقريبا خسائر، وجاء على رأسها أسهم العقارات ذات الوزن الثقيل.

وتراجع مؤشر إعمار العقارية بنسبة 1.1 بالمئة، فيما تقلصت أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 1.6 بالمئة.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي الأربعاء رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى 3.15 بالمئة اعتبارا من الخميس، بعد رفع مماثل من المركزي الأمريكي، إذْ أن الدرهم الإماراتي مرتبط بالدولار.

كما هبط المؤشر الرئيسي في أبوظبي بنسبة 0.7 بالمئة بضغط من تراجع أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بثلاثة بالمئة وموانئ أبوظبي بنسبة 1.5 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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