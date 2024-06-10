مؤشرات متباينة للأسواق في الخليج وانتعاش للبورصة المصرية بعد سلسلة خسائر

أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تباين اليوم الاثنين وسط ارتفاع أسعار النفط وتراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية بعدما جاءت بيانات التوظيف في الولايات المتحدة أقوى من المتوقع.

وصعدت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، بنحو 0.6 بالمئة وسط توقعات بارتفاع الطلب على الوقود هذا الصيف.

وجرى تداول خام برنت عند 80.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش.

وتقدم المؤشر القطري 0.4 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة الثامنة في أطول موجة صعود خلال ما يقرب من ستة أشهر.

وربحت جميع قطاعات البورصة القطرية تقريبا، كما ارتفع سهم بنك قطر الوطني 1.2 بالمئة وسهم المتحدة للتنمية والتطوير العقاري 1.6 بالمئة.

ووافق مساهمو المتحدة للتنمية والتطوير العقاري على بيع 40 بالمئة من الشركة القطرية لتبريد المناطق (قطر كوول).

وارتفع مؤشر أبوظبي للجلسة الثانية على التوالي محققا مكاسب بلغت 0.4 بالمئة بدعم من صعود سهم بيور هيلث 9.3 بالمئة وسهم أدنوك للتوزيع 2.1 بالمئة.

وأعلنت شركة النفط الكبرى أدنوك استرداد جميع السندات القابلة للتحويل الصادرة عن أدنوك للتوزيع. وبعد تسويتها نقدا بالكامل، تحتفظ الشركة الإماراتية بحصة الأغلبية البالغة 77 بالمئة في الشركة المشغلة لمحطات الوقود.

وقفز سهم بريسايت لتحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي 10.1 بالمئة بعد استحواذ الشركة على 51 بالمئة في ماتريكس (جيه.في.سي.أو)

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر السعودي. وانخفض سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة وسهم أكوا باور ثلاثة بالمئة.

ومع ذلك صعد سهم الكابلات السعودية خمسة بالمئة.

وهبط مؤشر دبي 0.2 بالمئة متأثرا بخسائر في معظم القطاعات.

وانخفض سهم بنك دبي التجاري 5.8 بالمئة.

وصعد سهم دريك اند سكل إنترناشونال 6.4 بالمئة بعدما حققت الشركة أهدافا أساسية في إعادة هيكلتها المالية، وأصبح بإمكانها حاليا استئناف أنشطتها والمشاركة في عطاءات جديدة والحصول على مشروعات.

وبعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة خففت الأسواق من توقعاتها بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول، وتراهن الأسواق حاليا على الخفض بنسبة تقل عن 50 بالمئة.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي نظرا لأن معظم عملات هذه الدول مربوطة بالدولار.

وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9 بالمئة ليتعافى من خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية مع ارتفاع جميع القطاعات.

وتقدم سهم مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) 5.3 بالمئة وسهم إي.فاينانس لحلول التمويل 2.7 بالمئة.

وفي سياق منفصل أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين أن وتيرة التضخم السنوي في المدن المصرية تراجعت إلى 28.1 بالمئة في مايو أيار من 32.5 بالمئة في أبريل نيسان.