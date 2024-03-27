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مؤشرات "وول ستريت" الأمريكية تفتح مرتفعة

منذ ساعة واحدة
وول ستريت

وول ستريت

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح، اليوم الأربعاء 27 بدعم من تعافي أسهم شركات صناعة الرقائق وتلك المرتبطة بالنمو في ظل معاملات ضعيفة قبيل بيانات اقتصادية مهمة وتصريحات لصناع القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وعطلة أسبوعية طويلة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 179.65 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 39461.98 نقطة.

كما فتح المؤشر ستاندرد اند بورز مرتفعا 22.73 نقطة أو 0.44 بالمئة إلى 5226.31 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 109.06 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 16424.76 نقطة عند الفتح.

    المصدر :
  • رويترز

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