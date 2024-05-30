مؤشرات وول ستريت تغلق على خسارة مع تضرر قطاع التكنولوجيا

قاد قطاع التكنولوجيا تراجعا للأسهم الأمريكية اليوم الخميس 30 أيار/مايو 2024، بعدما أصدرت شركة سيلزفورس توقعات مخيبة للآمال، في حين عكف المستثمرون على تقييم بيانات أظهرت أن الاقتصاد نما بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في الربع الأول من العام.

وانخفض سهم سيلزفورس غداة إعلان الشركة توقعاتها للأرباح والإيرادات في الربع الثاني، والتي جاءت دون تقديرات السوق بسبب تقلص إنفاق العملاء على منتجاتها الخاصة بالخدمات السحابية وأعمال المؤسسات.

وانخفض المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا على ستاندرد اند بورز 500 وكان أكبر عوامل نزول المؤشر القياسي.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تراجع 30.78 نقطة بما يعادل 0.58 بالمئة إلى 5236.17 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 185.32 نقطة أو 1.10 بالمئة إلى 16735.26 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 332.51 نقطة أو 0.86 بالمئة إلى 38109.03 نقطة.