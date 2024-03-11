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مؤشرات "وول ستريت" تُفتح على انخفاض

منذ دقيقتين
وول ستريت

وول ستريت

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الاثنين 11 مارس/آذار 2024، إذ يستعد المستثمرون لبيانات تضخم رئيسية هذا الأسبوع والتي يمكن أن توفر المزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بعد تقرير الوظائف المتباين الأسبوع الماضي.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 55.48 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 38667.21 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على تراجع 11.73 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 5111.96 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 32.49 نقطة، أو 0.20 بالمئة، إلى 16052.63 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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