مؤشر البورصة السعودية يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر البورصة السعودية، الأربعاء، منخفضا 1.38 بالمئة ليصل إلى مستوى 12283.33 نقطة متأثرا بهبوط أسعار النفط. وانخفض سهم أرامكو عملاق النفط السعودي 1.7 بالمئة وبترو رابغ 4.2 بالمئة وسابك 1.8 بالمئة وكيمانول 2.7 بالمئة والتصنيع الوطنية 3.7 بالمئة.

وواصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم مع قلق المستثمرين إزاء ضعف الاقتصاد العالمي واحتمال أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة وزيادة القيود للحد من تفشي كوفيد-19 في الصين.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.58 دولار، أو 2.82 في المئة، إلى 89.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0939 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض 5.37 دولار في الجلسة السابقة بفعل مخاوف الركود.

وتراجعت كذلك العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول، المقرر أن ينقضي أجلها اليوم، 3.56 دولار عند 95.75 دولار للبرميل عقب انخفاضها 5.78 دولار أمس الثلاثاء. وهبطت العقود الآجلة تسليم نوفمبر تشرين الثاني 2.70 دولار، أو 2.76 بالمئة، عند 95.14 دولار للبرميل.

كما انخفضت أسهم البنوك ومنها مصرف الراجحي 0.4 بالمئة وبنك الرياض 4.7 بالمئة والبنك السعودي البريطاني (ساب) 2.1 بالمئة والبنك العربي 4.2 بالمئة.

وبلغت قيمة التداولات 8.3 مليار ريال وكمية الأسهم المتداولة 192.4 مليون سهم.