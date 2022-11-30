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مؤشر البورصة السعودية يغلق مرتفعا مع صعود أسعار النفط

منذ 13 دقيقة
مؤشرات سوق الأسهم السعودية

مؤشرات سوق الأسهم السعودية

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أغلق مؤشر البورصة السعودية، الأربعاء، على ارتفاع 1.35 بالمئة ليصل إلى 10896.91 نقطة مع صعود أسعار النفط.

ورجحت خمسة مصادر في أوبك+ أن تبقي المجموعة على سياستها لإنتاج النفط دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الأحد، فيما رجح مصدران أن تدرس خفضا إضافيا للإنتاج لدعم الأسعار.

وصعد سهم أرامكو عملاق الصناعة النفطية السعودية 0.9 بالمئة. كما صعدت أسهم معادن 5.7 بالمئة وكيمانول أربعة بالمئة ونماء للكيماويات 5.8 بالمئة وينساب 3.5 بالمئة وكيان السعودية 4.1 بالمئة.

وفي قطاع البنوك ارتفع سهم الراجحي 0.25 بالمئة والبنك العربي خمسة بالمئة والسعودي البريطاني (ساب) ثلاثة بالمئة وبنك البلاد 4.6 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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