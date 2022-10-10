مؤشر السوق الأول بالكويت يغلق على انخفاض

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الاثنين على هبوط حاد في ظل تصاعد الحرب الروسية على أوكرانيا وهبوط الأسواق الآسيوية وتراجع أسعار النفط، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 2.6 بالمئة.

كما هبط مؤشر السوق العام 2.5 بالمئة والسوق الرئيسي 1.9 بالمئة بينما هبط مؤشر السووق الرئيسي 50 بنسبة 2.2 بالمئة.

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث في كامكو إنفيست لرويترز إن هبوط اليوم جاء تأثرا بالأوضاع الجيوسياسية والتوتر الحادث في أوكرانيا بشكل خاص، لكن أساسيات السوق الكويتي لازالت جيدة ولا تتغير بين يوم وليلة.

وقال دياب “لن نستمر في رؤية الهبوط في الأسابيع القادمة لكن عندما تكون هناك أجواء متوترة سياسيا وأزمات عالمية.. في ظل هكذا أجواء لابد أن يكون هناك تأثير على معنويات المستثمرين.. هناك مخاوف وعمليات ترقب.. المستثمر يبحث عن الملاذات الآمنة لكنه يبحث عن الفرص أيضا”.

وهبط سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) نحو ستة بالمئة، واستحوذ في نفس الوقت على تداولات بلغت 55.3 مليون دينار من التداولات الإجمالية البالغة 78.1 مليون دينار. وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 0.6 بالمئة وأجيليتي 3.4 بالمئة وزين 0.85 بالمئة وأريد 8.5 بالمئة والمركز المالي 9.7 بالمئة.