مؤشر الكويت يغلق على هبوط 2.5%

أغلق مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، الأحد، منخفضا 2.5 بالمئة تأثرا بالهبوط الذي مُنيت به الأسواق العالمية يوم الجمعة.

وأغلق المؤشر العام للسوق منخفضا 2.7 بالمئة ومؤشر السوق الرئيسي 3.5 بالمئة بينما هبط مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 3.6 بالمئة.

وهوت الأسواق الأمريكية والأوروبية يوم الجمعة بسبب مخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي جراء الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 2.8 بالمئة وأجيليتي 6.9 بالمئة وزين واحدا بالمئة ومجموعة الصناعات الوطنية 5.5 بالمئة. كما هبطت أسهم الاستثمارات الوطنية 10.3 بالمئة ومجموعة الامتياز القابضة 8.2 بالمئة والخليج للكابلات 7.3 بالمئة وعقارات الكويت 7.1 بالمئة.

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث في كامكو إنفيست لرويترز إن رفع أسعار الفائدة سوف يضغط على بعض القطاعات المعتمدة بالأساس على التمويل في أعمالها ويقلل ربحيتها، بينما سوف يستفيد منه قطاع البنوك.

وأضاف دياب أنه ورغم هبوط الأسواق الخليجية ومنها السوق الكويتية في الفترة الأخيرة فهي مازالت “في منطقة الموجب” لأن الانخفاضات الأخيرة لم تلغ الارتفاع المحقق منذ بداية العام.

وقال إن أسعار النفط لا تزال مرتفعة رغم هبوطها في الفترة الأخيرة، وهو ما يوفر فوائض للميزانيات الخليجية، وبالتالي يقلل من أثر رفع الفائدة على أسواق الأسهم، مؤكدا أن الأسواق الخليجية “تبقى في النهاية جزءا من العالم وليست بمعزل عنه”.

وبلغت قيمة التداولات في بورصة الكويت اليوم 57.4 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 209 ملايين سهم.