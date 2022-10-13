مؤشر اليابان يتراجع مع التركيز على بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت الأسهم اليابانية، الخميس، مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية مهمة قد تؤثر على تصريحات البنوك المركزية في أنحاء العالم بخصوص رفع أسعار الفائدة.

وبدأ المؤشر نيكي الجلسة مرتفعا، لكنه تخلى عن مكاسبه المبكرة وانخفض 0.6 بالمئة ليغلق عند 26237.85 نقطة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.77 بالمئة.

ويركز المستثمرون في الوقت الراهن على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر إعلانها في وقت لاحق اليوم.

وقالت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء إنه ما لم يبدأ التضخم المرتفع في الانحسار فإنها ستواصل دعم رفع كبير لأسعار الفائدة.

وقفز سهم توشيبا كورب 9.41 بالمئة بعد تقرير ذكر أن كونسورتيوم بقيادة جابان إندستريال بارتنرز يدرس شراء الشركة العملاقة مقابل 2.8 تريليون ين (19.07 مليار دولار).

وصعد سهم توشيبا 7.38 بالمئة عند الإغلاق ليكون له التأثير الأكبر على المؤشر توبكس اليوم الخميس.

وتعافت أسهم شركات أشباه الموصلات بعد بضع جلسات مضطربة. وارتفع سهما طوكيو إلكترون وسكرين هولدنجز بنحو اثنين بالمئة.

وانخفض سهم سوني جروب 0.46 بالمئة، في حين ارتفع سهم هوندا موتور 0.97 بالمئة بعد إعلان الشركتين عن مشروعهما الجديد المشترك سوني هوندا موبيلتي.

وكان سهم توهو للإنتاج السينمائي وتشغيل دور العرض الأكبر خسارة على المؤشر نيكي وانخفض 3.84 بالمئة على الرغم من إعلان الشركة التحول للربحية وإعادة شراء أسهم بقيمة ستة مليارات ين