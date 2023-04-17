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مؤشر اليابان يحقق أطول سلسلة مكاسب في 9 أشهر

منذ 13 دقيقة
المؤشر الياباني

المؤشر الياباني

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أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من شهر، الاثنين، مرتفعا للجلسة السابعة على التوالي، إذ أدى ضعف الين إلى دعم أسهم شركات التصدير وتتبعت أسهم البنوك المكاسب الحادة لنظرائها في الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي.

وصعد المؤشر نيكي 0.07 بالمئة إلى 28514.78 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ التاسع من مارس آذار ومحققا أطول سلسلة مكاسب له منذ منتصف يوليو تموز العام الماضي.

كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41 بالمئة ليغلق عند 2026.97 نقطة.

وسجل الدولار أعلى مستوى له في شهر مقابل الين، إذ أدت متانة مبيعات التجزئة الأمريكية الأساسية والأرباح الهائلة للبنوك الأمريكية إلى زيادة توقعات السوق بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في مايو أيار.

وقفزت أسهم البنوك على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 3.5 بالمئة مع تجاوز أرباح عدة بنوك أمريكية مثل سيتي جروب وجيه.بي مورجان للتوقعات.

وصعد سهم تويوتا موتور 1.44 بالمئة وسهم نيسان موتور 1.43 بالمئة.

كما زاد سهما بنك ميتسوبيشي يو.إف.جي ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.57 بالمئة و2.50 بالمئة على الترتيب.

    المصدر :
  • رويترز

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