مؤشر اليابان يصعد مع انخفاض الين

ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق، الثلاثاء، متعافيا من جلستين تكبد فيهما خسائر فادحة، مع توقف صعود الين عشية قرار مهم للبنك المركزي الياباني بشأن سعر الفائدة.

وخفف ذلك الضغوط عن أسهم شركات التصدير، ورفع أسهم شركات السيارات على وجه الخصوص. كما تعافت أيضا الأسهم المرتبطة بالرقائق وأسهم شركات صناعة المكونات الإلكترونية.

وصعد نيكي 1.23 بالمئة ليغلق عند 26138.68 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88 بالمئة إلى 1902.89 نقطة.

وبدأ اجتماع بنك اليابان اليوم الثلاثاء ويستمر يومين، ويأتي في أعقاب تكهنات بأن المسؤولين قد يعدلون السياسة النقدية مجددا، بعد شهر واحد فحسب من مفاجأة الأسواق بمضاعفة النطاق المسموح به لعائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة البالغ صفر بالمئة أو دونها.

وارتفع الين إلى 127.215 مقابل الدولار أمس الاثنين لكنه تراجع وسجل في أحدث تداول نحو 128 ينا مقابل الدولار.

وارتفع سهم تويوتا 2.5 بالمئة وقفز سهم نيسان 2.69 بالمئة.

وكانت شركات صناعة معدات النقل الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية، وصعد مؤشر القطاع 2.47 بالمئة وزاد مؤشر شركات صناعة الأجهزة الإلكترونية 1.88 بالمئة.

وزاد سهم طوكيو إلكترون اثنين بالمئة وارتفع سهم سوني 2.44 بالمئة. وقفز سهم ياسكاوا إلكتريك المصنعة للروبوتات 4.14 بالمئة وكان الأعلى زيادة بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي.

وتراجع مؤشر القطاع المصرفي 0.65 بالمئة بعد انخفاضه في الجلسة السابقة 2.94 بالمئة.