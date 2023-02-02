مؤشر اليابان يغلق على ارتفاع مدعوما بأسهم شركات التكنولوجيا

أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع طفيف، الخميس، مدعوما بأسهم شركات التكنولوجيا بعد أن قفز المؤشر ناسداك الليلة الماضية، بينما أثر صعود الين على المُصدرين وحد من ارتفاع المؤشر.

وارتفع المؤشر نيكي 0.2 بالمئة عند الإغلاق إلى 27402.05 نقطة. ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر، ارتفع 51 سهما وانخفض 171 ولم يطرأ تغير يذكر على ثلاثة.

قال شيهيرو أوتا مساعد مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار وخدمات المستثمرين في شركة (إس.إم.بي.سي نيكو) للأوراق المالية “ارتفع المؤشر نيكي بدعم من أسهم شركات التكنولوجيا لكن السوق عموما لم تكن قوية”.

وأغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على ارتفاع حاد الليلة الماضية بعدما قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن التضخم بدأ في التراجع، في تصريحات أدلى بها بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة ربع نقطة.

وارتفع سهم شركة فاست للبيع بالتجزئة صاحبة العلامة التجارية يونيكلو 2.53 بالمئة ليعطي المؤشر نيكي أكبر دفعة، يليه سهم شركة طوكيو إلكترون الذي صعد 2.93 بالمئة وكذلك سهم شركة أدفانتست الذي ارتفع 3.66 بالمئة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36 بالمئة إلى 1965.17 نقطة.