مؤشر اليابان يغلق عند أعلى مستوى في أسبوع

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أسبوع، الخميس، مقتفيا أثر الإغلاق القوي في وول ستريت الليلة الماضية، بينما أدى انخفاض الين مقابل الدولار إلى إثارة آمال في آفاق أفضل للشركات المحلية.

وقفز نيكي 2.31 بالمئة إلى 28.065.28 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 31 أغسطس آب. وسجل المؤشر أكبر مكاسب يومية له في أربعة أسابيع.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا سلسلة خسائر استمرت ست جلسات متتالية، وقفز 2.19 بالمئة إلى 1957.62 نقطة.

وحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في 20 عاما اليوم الخميس، بعد أن قفز إلى ذروة 24 عاما مقابل الين الليلة الماضية، إذ تناقضت السياسة النقدية اليابانية المتساهلة مع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتشددة.

وقال شوجي هوسوي كبير المحللين الاستراتيجيين في دايوا للأوراق المالية “ضعف الين مفيد بشكل أساسي لشركات التصدير اليابانية ويمكن أن يعزز ذلك أرباحها لكل سهم”.

لكنه أضاف أن مكاسب الأسهم اليابانية مؤقتة إذ من المنتظر أن تتسع الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة، مما يحد من احتمالية تحقيق الين للمكاسب مقابل الدولار.

وارتفع سهم فاست ريتيلنج المالكة لمتاجر يونيكلو 3.33 بالمئة مقدما أكبر دفعة للمؤشر نيكي، تلاه سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق الذي صعد 2.17 بالمئة.

وتقدم سهم دايكن إنداستريز لصناعة أجهزة تكييف الهواء 3.61 بالمئة وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 2.44 بالمئة.

وارتفع قطاع الطيران ثلاثة بالمئة بعد أن خففت اليابان الضوابط الحدودية لمكافحة الجائحة. وزاد سهما إيه.إن.إيه القابضة 2.5 بالمئة والخطوط الجوية اليابانية 3.6 بالمئة.

كما صعدت أسهم شركات المتاجر متعددة الأقسام إذ ارتفع سهم ايسيتان ميتسوكوشي 4.06 بالمئة وسهم جيه. فرونت ريتيلنج 3.33 بالمئة.